إرسال مجموعة من قوات حفظ السلام الأذربيجانية إلى أفغانستان

باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم إرسال مجموعة من قوات حفظ السلام للقوات المسلحة الأذربيجانية إلى أفغانستان وذلك للمشاركة في إطار البعثة غير القتالية "الدعم الحازم" التي يقوم بها الناتو منظمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن بعثة حفظ السلام للقوات المسلحة الأذربيجانية في أفغانستان بدأت منذ 20 نوفمبر لعام 2002.

في الوقت الحاضر تشارك القوة الأذربيجانية في أفغانستان بـ120 عسكري وطبيبين عسكريين و6 ضباط أركان.