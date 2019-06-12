إرسال مجموعة من قوات حفظ السلام الأذربيجانية إلى أفغانستان
AzerTAg.az
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٨]
باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
تم إرسال مجموعة من قوات حفظ السلام للقوات المسلحة الأذربيجانية إلى أفغانستان وذلك للمشاركة في إطار البعثة غير القتالية "الدعم الحازم" التي يقوم بها الناتو منظمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن بعثة حفظ السلام للقوات المسلحة الأذربيجانية في أفغانستان بدأت منذ 20 نوفمبر لعام 2002.
في الوقت الحاضر تشارك القوة الأذربيجانية في أفغانستان بـ120 عسكري وطبيبين عسكريين و6 ضباط أركان.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٣٠]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٥٦]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٧:١٦]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٣٠]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٥٦]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٥٢]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٨]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٨:١٧]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٩]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٢٤]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١١:٣٠]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٣٣]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٣:٠٠]
٠٤.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٥١]
٠٧.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٤٨]
٢٧.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٧]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٥٦]
٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:١٣]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٤]
١٥.٠٥.٢٠١٩ [١١:٥٦]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٩]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
٠١.٠٢.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.٠١.٢٠١٩ [١٤:١٥]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٤٢]
٠٩.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٤٧]
٠٧.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٣٠]
٠٦.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٢٢]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٣٥]
١١.٠٦.٢٠١٩ [٢٢:٠١]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٣١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك