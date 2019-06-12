عقد اجتماع وزيري الدفاع الأذربيجاني والتركي في غابالا

غابالا، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

عقد اليوم في مدينة غابالا الأذربيجانية لقاء بين وزيري الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف والتركي خلوصي أكار.

أفادت وكالة أذرتاج أن في اللقاء الذي جرى بحضور الوفدين.

رحب الجنرال ذاكر حسنوف بالضيوف مشددا على أن التعاون العسكري بين أذربيجان وتركيا مبني على الصداقة والأخوة وأن هذه العلاقات تتطور وتتقوى يوما تلو الآخر.

بدوره تحدث الوزير التركي عن أهمية مثل هذه اللقاءات في توسيع العلاقات المتبادلة بين أذربيجان وتركيا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأخرى في التعاون الإقليمي والمتبادل.