الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجموعة الصداقة الهولندية الأذربيجانية

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

استقبل الرئيس إلهام علييف في 12 يونيو اليوم الرئيس السابق لمجلس الشيوخ الهولندي الرئيس السابق للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا رئيس مجموعة الصداقة الهولندية الأذربيجانية رينه فان در ليندن.

أفادت أذرتاج أن الطرفين اعبرا عن الارتياح من تطور العلاقات بين جمهورية أذربيجان ومملكة هولندا وأشيد بمساهمات ساهمها رينه فان در ليندن في عمل توسيع التعاون بين البلدين.

وخلال المباحثة تبادل الجانبان الآراء حول آفاق مشاركة شركات هولندية في مختلف مجالات الاقتصاد في أذربيجان ومن ضمنها مجال النقل وتناولا مسائل تعاون مستقبلية.