زلازل في جورجيا خلال دقيقة واحدة

تبليسي، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

ضربت هزتان أرضيتان أراضي جورجيا اليوم خلال دقيقة واحدة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المركز الوطني لرصد الزلازل أن مركز الهزات كان في كلتا الحالتين في قرية أتسكوري ببلدية أخالتسيخي.

وقع زلزال أول قوته 3.5 درجات على مقياس ريختر في الساعة 12:44 بالتوقيت المحلي.

وبعد دقيقة واحدة (في الساعة 12:45) حدثت هزة جديدة بلغت قوتها 3.3 درجات.

ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات.