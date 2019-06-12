الوفد الألماني يزور مقابر الشهداء

باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قام نائب رئيس برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية توماس أوبرمان والوفد المرافق له اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد الألماني زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

وثم شاهد الضيوف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت له معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.