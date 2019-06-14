باكو، 14 يونيو / حزيران، (أذرتاج) ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 63.82 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.62 دولارا

AZERTAG.AZ : بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 63.82 دولار

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