بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 63.82 دولار
AzerTAg.az
١٤.٠٦.٢٠١٩ [١١:١٣]
باكو، 14 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 63.82 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.62 دولارا
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