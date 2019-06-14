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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 63.82 دولار

    ١٤.٠٦.٢٠١٩ [١١:١٣]

    باكو، 14 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 63.82 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.62 دولارا

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 63.82 دولار
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