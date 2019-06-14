وزيرا الخارجية الأذربيجاني والأرميني يلتقيان في واشنطن
AzerTAg.az
١٤.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٣٤]
باكو، 14 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
سيعقد في 20 يونيو في مدينة واشنطن لقاء بين وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف ووزير الخارجية الأرميني زوهراب مناتساكانيان، ذلك بوساطة الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية.
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