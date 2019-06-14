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    منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي مقذوف على مطار أبها

    ١٤.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٣]

    باكو، 14 يونيو (أذرتاج).

    أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي مقذوف على مطار أبها الدولي ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، من بينهم نساء وأطفال.

    وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذا النهج العدائي والإجرامي لميليشيات الحوثي والاستمرار في إطلاق المقذوفات على المملكة إنما يهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتنفيذاً لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

    وجدد الأمين العام دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة قوى الظلام والإرهاب. مشيرا إلى أن الذين خططوا لهذا العمل الإرهابي ودعموه إنما ينفذون مخططا يائسا يعمل على الإخلال بالأمن في المملكة، والمنطقة برمتها.

    مصدر: يونا

    AZERTAG.AZ :منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي مقذوف على مطار أبها
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