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    حفل توديع الجنود الأتراك المشاركين في مناورات "الأخوة التي لن تنفصم" في نخجوان 

    ١٤.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٠٤]

    نخجوان، 14 يونيو، أذرتاج 

    نظم حفل توديع الجنود الأتراك المشاركين في مناورات تكتيكية بالذخيرة الحية ضمن سلسلة التدريبات المشتركة الأذربيجانية التركية "الأخوة التي لن تنفصم" في نخجوان.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن وكيل قائد الجيش العام النخجواني اللواء ائلمان اوروجوف ألقى كلمة في الحفل مفيدا أن المناورات والتدريبات جرت في المستوى العالي مؤكدا أن جنود البلدين الشقيقين أبدوا مهارات ومواطنة عالية واخوة لن انفصام لها.

    ثم قدمت هدايا تذكارية للجنود المشاركين.

    وتم توديع جنود القوات المسلحة التركية إلى وطنهم من خلال جسر "اوميد" على نهر أراز بمنفذ "سدرك" في نخجوان.

    AZERTAG.AZ :حفل توديع الجنود الأتراك المشاركين في مناورات "الأخوة التي لن تنفصم" في نخجوان 
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