انطلاق أعمال قمة رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في بيشكيك
AzerTAg.az
١٤.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٥٤]
بيشكيك، 14 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
انطلقت أعمال قمة رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في بيشكيك.
أفادت وكالة أذرتاج أنه يشارك في القمة رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة - قيرغيزستان وكازاخستان وروسيا وأوزبكستان وطاجيكستان والصين ورئيسا وزراء باكستان والهند ومن جملتهم رؤساء الدول المراقبة - بيلاروس وأفغانستان وإيران ومنغوليا.
من المتوقع أن تجري المناقشات الواسعة حول مواصلة تطوير العلاقات بين هذه البلاد في جميع المجالات وحماية السلام في المنطقة والعالم خلال القمة.
وفي النهاية، من المتوقع توقيع بيان بيشكيك وحوالي 20 وثيقة.
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