الخارجية: أحد اهم أهداف المحادثات هو انسحاب القوات المسلحة الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة

باكو، 14 يونيو (أذرتاج).

يجب العمل بالفعل بناء على ما جاء في بيان أخير لوزارة الخارجية الارمينية لأجل "بناء البيئة المناسبة للسلام". ومن المستغرب، يا ترى، كيف يتناغم أمر أصدره وزير الدفاع الأرميني بقتل العسكريين الاذربيجانيين وتكريمه للقناصين لهذا مع بناء بيئة السلام؟

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الآراء يحتوي عليها بيان نشره المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية.

كما ورد في بيان الخارجية الأذربيجانية: "نذكر أن أذربيجان طرف معني في الحل الوشيك للنزاع القائم بينها وبين أرمينيا وبالتالي في التوصل إلى تقدم في المحادثات. ونؤكد ان أحد اهم أهداف المحادثات هو انسحاب القوات المسلحة لأرمينيا من الأراضي الأذربيجانية المحتلة. في حال استمرار التواجد غير القانوني للقوات المسلحة لأرمينيا في الأراضي الأذربيجانية فلا يمكن أن يكون للمحادثات جزء مهم آخر. سيحل السلام المستمر والنمو والرفاهية في منطقتنا كلما اقتربت أرمينيا من ادراك هذا الواقع كلما اقترب اقرار السلام المستمر والنمو والرفاهية في منطقتنا."