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    سياسة


    رئيس الوزراء في زيارة إلى طاجيكستان

    ١٤.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٥‎٣]

    دوشانبي، 14 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    وصل رئيس الوزراء الأذربيجاني نوروز محمدوف اليوم في زيارة إلى مدينة دوشانبي الطاجيكية للمشاركة في القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وتدابير الثقة في آسيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الوزراء التقى الرئيس التنفيذي بجمهورية أفغانستان الإسلامية عبد الله عبد الله في إطار الزيارة.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء في زيارة إلى طاجيكستان
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