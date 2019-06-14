اختتام فعاليات المؤتمر السادس لوكالات الانباء العالمية في صوفيا

صوفيا، 14 يونيو، أذرتاج

استمرت فعاليات المؤتمر السادس المنعقد تحت شعار "مستقبل الانباء" لوكالات الانباء العالمية بمدينة صوفيا عاصمة بلغاريا 14 يونيو اليوم بعقد حلقات نقاش.

أفادت أذرتاج أن حلقة نقاش منظمة باشراف المدير التنفيذي العام لوكالة برس اسوسيشن البريطانية كلايف مارشال باسم "مصادر الدخل الجديدة" تناولت سبل البحث عن مصادر دخل جديدة للوكالات وقدم مشاركون في الحلقة معلومات مفصلة حول الاعمال المنفذة بالوكالات التي يمثلونها في هذا المجال وتبادلوا التجارب والخبرات.

وحلقة نقاش منظمة باسم "الاخبار الوهمية" تحت اشراف الأمين العام لاتحاد وكالات الانباء العربية فانا الدكتور فريد أيار بحث المشاركون سبل منع انتشار الاخبار غير الموضوعية. وتحدث الحاضرون عن الاعمال المنفذة في وكالاتهم في هذا المجال. وقالوا إن وكالات الانباء يمكن لها أن تنجح بالموضوعية والمصداقية وعليها أن تقيم علاقات قوية وثيقة فيما بينها من اجل مكافحة الاخبار والمعلومات الوهمية.

وشددوا على أن محاربة الاخبار الوهمية يجب أن تبدأ من شبكات التواصل الاجتماعي وفحص معلومات منشورة عليها قبل انتشارها ولا يدور الحديث حول الاخبار المكتوبة او المقروءة بل حول معلومات مصورة واخبار الفيديو أيضا.

ثم جرت مناقشات ختامية للمؤتمر السادس لوكالات الانباء العالمية.

واعرب مارشال عن الامتنان العميق لرئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج الأذربيجانية أصلان أصلانوف من الاعمال المنفذة خلال فترة رئاسة الكالة المؤتمر 2016-2019م مفيدا أن أذرتاج اتخذت خطوات مهمة من اجل رفع نفوذ وشعبية المؤتمر خلال السنوات المذكورة.

واختتم المؤتمر السادس لوكالات الانباء العالمية فعالياتها بذلك.

* * *

والتقى رئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج اصلان أصلانوف على هامش فعاليات المؤتمر السادس لوكالات الانباء العالمية في صوفيا رؤساء وكالات انباء إيطاليا انسا وكوريا يونهاب والبانيا اتا وإسرائيل تاربيت ومنغوليا مونتسامه واندونيسيا انتارا والسعودية واس وقطر قنا وباكستان ببي ووكالات انباء أمريكا اللاتينية والأمين العام لاتحاد وكالات الانباء العربية فانا وبحث معهم في اللقاءات مسائل توسيع التعاون بين الوكالات.

* * *

يذكر أن صوفيا عاصمة بلغاريا استضافت المؤتمر الدولي السادس لوكالات الأنباء برعاية وكالة الأنباء البلغارية وبحضور رؤساء وممثلي حوالي 200 وكالة أنباء من نحو 100 بلد وخبراء إعلاميين دوليين ومؤسسات إعلامية نافذة.