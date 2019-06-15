قوات الاحتلال الأرميني تواصل خرق الهدنة على خط الجبهة

باكو، 15 يونيو، أذرتاج

خرقت قوات الاحتلال الأرميني نظام وقف اطلاق النار على خط الجبهة خلال اليوم 20 مرة باستخدام الرشاشات كبيرة العيار من مختلف اتجاهات خط التماس.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرية قرالار ومرتفعات بمحافظة طاووس الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني قرية نركين كارميراغبور ومرتفعات لمحافظة برد الارمينية في حين استهدفت قوات الاحتلال الأرميني من قرية جيل ومرتفعات محافظة كراسنوسيلسك الارمينية مواقع الدفاع الأذربيجاني بقرية زمانلي ومرتفعات لمحافظة جدابيك الأذربيجانية الحدودية.

كما تعرضت مواقع الدفاع الأذربيجاني على طول خط التماس عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة على أراضي أذربيجان المحتلة في قراباغ الجبلي قرى تشيلابورت وياريمجا المحتلتين لمحافظة تارتار الأذربيجانية وشورى آباد وباش قَرْوَنْد وكنكرلي ومرزيلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وكوروباتكينو المحتلة لمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقورقان وهوراديز المحتلتين لمحافظة فضولي الأذربيجانية ومهديلي المحتلة لمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك مرتفعات محتلة بمحافظتي جورانبوي وتارتار.