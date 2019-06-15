دوشنبه، 15 يونيو، أذرتاج

عقد في 15 يونيو اليوم في عاصمة طاجيكستان دوشنبه اجتماع القمة الخامس للمجلس الاستشاري في النشاط المتبادل وتدابير الثقة في آسيا.

أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء الأذربيجاني نيروز محمدوف شارك في فعاليات القمة.

استقبل رئيس طاجيكستان امام علي رحمن رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماع القمة.

ثم التقطت صور جماعية لرؤساء الدول والحكومات.

وافتتح الرئيس الطاجيكستاني رحمن اجتماع القمة بكلمة تحدث فيها عن تهديدات رئيسية على المنطقة تتمثل في الإرهاب والتطرف مفيدا أنها تجعل من الضروري مزيدا من تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة. وأشار إلى أهمية توسيع مشاريع بنية تحتية للنقل من اجل ضمان مصالح عامة في المنطقة.

وألقى رئيس الوزراء محمدوف كلمة في اجتماع القمة رفع فيها شكره للرئيس رحمن على تنظيم القمة بالمستوى العالي. وأضاف انه على يقين من أن رئاسة طاجيكستان المنظمة تساهم في تعزيز إرساء السلام والاستقرار والامن في منطقة آسيا.

وقال محمدوف إن النزاعات المسلحة والإرهاب والعنصرية والتطرف والتهديدات الالكترونية تثير مخاطر خطيرة على السلام والامن الدوليين. وتناول احتلال أرمينيا 20 في المائة من أراضي أذربيجان منذ 30 سنة في قراباغ الجبلي والمحافظات السبع المطلة على الإقليم مشددا على أن أرمينيا لا تبالي قرارات المنظمات الدولية النافذة بما فيه منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الامن والتعاون في أوروبا وحركة عدم الانحياز ومجلس الامن الدولي التي تطالب بسحب قوات الاحتلال الأرميني من أراضي أذربيجان المحتلة على الفور ودون قيد وشرط. وقال إن النزاع ينبغي له أن يعالج بما يضمن سلامة أراضي أذربيجان داخل حدودها المعترف بها دوليا وفقا للقانون الدولي السائد.

وأعاد للذاكرة أن أذربيجان ترأس في الفترة ما بين 2019-2022م منظمة حركة عدم الانحياز انتهازا منها للفرصة لكي تبذل قصارى جهدها من اجل تعزيز السلام والامن الدوليين وتطوير الحوار والتعاون بين البلدان.

وأشار ناطقون آخرون إلى أهمية إقامة تعاون في منطقة آسيا على أساس مبادئ الاحترام بسيادة البلاد ووحدة أراضيها وعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مشددين على أن النزاعات القائمة تهديد خطير على امن المنطقة وضرورة معالجة وتسوية هذه النزاعات قبل كل شيء من اجل ضمان الاستقرار في المنطقة.

وفي الختام تبنى اجتماع القمة بيانا ختاميا.

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وجرى على هامش الزيارة لقاء بين رئيس الوزراء الأذربيجاني نيروز محمدوف ورئيس طاجيكستان امام علي رحمن.

وشهد اللقاء التعبير عن الارتياح من المستوى الحالي للعلاقات الثنائية بين البلدين مع تبادل الجانبين الآراء حول المزيد من توسيع التعاون في مختلف المجالات.