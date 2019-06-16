قوات الاحتلال الأرميني تخرق الهدنة 22 مرة على خط الجبهة

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

خرقت قوات الاحتلال الأرميني نظام وقف اطلاق النار على خط الجبهة خلال اليوم 22 مرة باستخدام الرشاشات كبيرة العيار من مختلف اتجاهات خط التماس.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرية مونجوقلو بمحافظة طاووس الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني قرية أيجدزور لمحافظة برد الأرمينية في حين استهدفت قوات الاحتلال الأرميني من مرتفعات محافظة كراسنوسيلسك الأرمينية مواقع الدفاع الأذربيجاني بقرية زمانلي ومرتفعات لمحافظة جدابيك الأذربيجانية الحدودية.

كما تعرضت مواقع الدفاع الأذربيجاني على طول خط التماس عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة على أراضي أذربيجان المحتلة في قراباغ الجبلي قرى جويارخ وتشيلابورت المحتلتين لمحافظة تارتار الأذربيجانية وأجارلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وأشاغي أويس علي المحتلة لمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك مرتفعات محتلة بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام الأذربيجانية.