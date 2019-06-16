جورجيا تستورد من أذربيجان 67ر539 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال الخمسة اشهر

تبيليسي، 16 يونيو، أذرتاج

استوردت جورجيا خلال فترة الخمسة اشهر من العام الحالي 1ر614 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

أفادت أذرتاج عن بيان المشغل التجاري لنظام جورجيا للطاقة الكهربائية أن 9ر87 في المائة من الطاقة الكهربائية المستوردة من جانب البلد المجاور كانت من حصة أذربيجان.

واستوردت جورجيا من أذربيجان خلال الفترة المذكورة 67ر539 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

كما أن جورجيا استوردت من روسيا 43ر74 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال الخمسة اشهر من العام الجاري.