حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبلاروس يبلغ 93 مليون دولار

مينسك، 16 يونيو، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء البلاروسية إن حجم عمليات التوريد والتصدير بين أذربيجان وبلاروس خلال فترة يناير – مايو بلغ 93 مليون دولار.

أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن قيمة التوريد من بلاروس إلى البلد بلغت 7ر83 مليون دولار وحجم صادرات أذربيجان إلى بلاروس 2ر9 ملايين دولار.

وقالت إن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبلاروس في العام الماضي كان 204 مليون دولار وذلك اكثر قدر 56 مليون دولار من مؤشر عام 2017م.