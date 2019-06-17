زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليابان
AzerTAg.az
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١١:٢٠]
طوكيو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الشواطئ الشمالية الشرقية لجزيرة هيس اليابانية. ولا تحذيرات من تسونامى.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت في محافظة إباراكي على عمق 80 كيلومترا.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.
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