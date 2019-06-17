لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال العام الجاري

باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال أشهر يناير - مايو من العام الحالي إلى ميزانية الدولة مليار و733 مليون و497 ألف مانات.

وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 403 مليون و938 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات مليار و196 مليون و511 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 116 مليون و204 ألف مانات وضريبة الطريق 16 مليونا و842 ألف مانات.