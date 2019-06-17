صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 447.2 مليون دولار هذا العام

باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

بلغت صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال فترة يناير – مايو العام الحالي 447 مليون و218 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا الحجم أكثر قدر 11 مليونا و395 ألف دولار قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.

كما أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى مليار و256 مليون و527 ألف دولار.