ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 40 في المائة في أذربيجان

باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

ارتفع حجم إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 40 في المائة في صناعة التعدين الأذربيجانية التي تنتج 69.9 في المائة من المنتجات الصناعية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الشركات الصناعية في العاصمة وأصحاب المشاريع الفردية العاملة في هذا المجال أنتجت 19.6 مليار مانات أو 2.2 في المائة من المنتجات الصناعية خلال أشهر يناير – مايو من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

تم إنتاج 69.9 في المائة من الإنتاج الصناعي في قطاع التعدين و4.3 في المائة في قطاعات إنتاج الكهرباء والغاز والبخار والتوزيع والإمداد و0.7 في المائة في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات وتجهيزها.