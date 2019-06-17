بحث مسائل تعاون بين سوكار وهوني ويل

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

جرى بحث مسائل تعاون بين شركتي النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وهوني ويل برفورمانس ماتيريالس اند تكنولوجيز لدى مقر سوكار في باكو بين وفدي الطرفين برئاسة رئيس الشركة الأذربيجانية رونق عبد الله يف والمدير العام لهوني ويل راجيف قواتام.

أفادت أذرتاج عن بيان سوكار أن عبد الله يف لفت إلى إقامة العلاقات طويل الاجل والتعاون الوثيق مع شركة يو أو بي المنتسبة إلى مجموعة شركات هوني ويل مشيرا إلى أنها ازدادت عمقا في مشاريع مشتركة خاصة في انشاء مصنع النفط ستار في تركيا وتحديث مصنع مصفاة النفط حيدر علييف داعيا ممثلي شركة يو أو بي لتفعيل جهودهم في وتيرة التحديث.

واعبر رئيس هوني ويل ومديرها العام قواتام عن الامتنان من مشاركة الشركة التي يرأسها عن كثب في انشاء مصفاة النفط ستار وتحديث مصفاة النفط حيدر علييف مؤكدا على اهتمامه بتطبيق تكنولوجيا التكرير الحديثة الخاصة بالشركة في أذربيجان وكذلك جلب متخصصين أذربيجانيين إلى تدريبات مهنية.

يذكر أن المشروعين المذكورين تستفيد سوكار فيهما من تكنولوجيا شركة هوني ويل خاصة في نظم الأتمتة العصرية.

وجدير بالذكر أن مصفاة النفط في باكو جهزت عام 1980م بوحدة الإصلاح التحفيزي بتكنولوجيا شركة يو أو بي بفضل جهود الزعيم العام حيدر علييف لاتخاذ خطوة غير مسبوقة في الاتحاد السوفييتي البائد نحو انتاج البنزين عالي الاوكتان.