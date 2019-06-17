    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تصدر 580 طن من الشاي خلال يناير – مايو

    ١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٤٦]

    باكو، 17 يونيو، أذرتاج

    قالت هيئة الجمارك إن حجم الشاي المصدر من أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير ومايو العام الجاري بلغ 2ر580 طن.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الشاي المصدر بلغت 3 ملايين و689 ألف دولار.

    يذكر أن حجم الشاي المصدر من البلد في الفترة ذاتها من العام الماضي 587 طن بكلفة 3 ملايين 966 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر 580 طن من الشاي خلال يناير – مايو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٤٣]
    صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 447.2 مليون دولار هذا العام
    ١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٢٤]
    لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال العام الجاري
    ١٦.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٤١]
    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبلاروس يبلغ 93 مليون دولار
    ١٦.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٣٠]
    جورجيا تستورد من أذربيجان 67ر539 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال الخمسة اشهر
    أذربيجان تصدر 580 طن من الشاي خلال يناير – مايو