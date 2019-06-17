أذربيجان تصدر 580 طن من الشاي خلال يناير – مايو

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

قالت هيئة الجمارك إن حجم الشاي المصدر من أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير ومايو العام الجاري بلغ 2ر580 طن.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الشاي المصدر بلغت 3 ملايين و689 ألف دولار.

يذكر أن حجم الشاي المصدر من البلد في الفترة ذاتها من العام الماضي 587 طن بكلفة 3 ملايين 966 ألف دولار.