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    بحث إمكانات توسيع التعاون الجمركي بين أذربيجان وقطر

    ١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٢]

    باكو، 17 يونيو، أذرتاج

    التقى سفير أذربيجان في قطر رشاد اسماعيلوف برئيس الهيئة العامة للجمارك بحمد بن عبد الله الجمال.

    أفادت أذرتاج عن بيان السفارة أن الطرفين بحثا في اللقاء إمكانات توسيع التعاون بين البلدين ومسائل الاعتراف المتبادل بوثائق مطلوبة عند عمليات التوريد والتصدير.

    وتحدث الطرفان في اللقاء عن مساهمة علاقات الصداقة الموجودة بين رئيسي البلدين في تطوير التعاون واهمية الزيارات رفيعة المستوى المحققة والإطار القانوني التعاقدي من اجل توسيع العلاقات والتعاون بين البلدين في السنوات الأخيرة. وفي الوقت ذاته أشار الطرفان إلى أن تدابير مناسبة تتخذ من اجل الاعتراف المتبادلة الاعتراف المتبادل بشهادات الأصل والبيطرية والصحة النباتية وغيرها من اجل إزالة فقدان الوقت خلال تصديق الأوراق والوثائق عند تصدير وتوريد البضائع ستحفز وتشجع تطوير العلاقات التجارية.

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