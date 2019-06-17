زيادة صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

قالت هيئة الجمارك إن حجم صادرات البلد من الفواكه والخضروات خلال مدة يناير – مايو العام الحالي بلغ 251 ألف و646 طن.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الفواكه والخضروات المصدرة خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 241 مليون و41 ألف دولار.

يذكر أن حجم الفواكه والخضروات المصدرة من البلد في الفترة ذاتها من العام الماضي 201 ألف و302 طن بكلفة 189 مليون و773 ألف دولار.