    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير نحو 17 طنا من مسحوق السكر خلال خمسة أشهر

    ١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٤٧]

    باكو، 17 يونيو، أذرتاج

    قالت هيئة الجمارك إن حجم صادرات البلد من مسحوق السكر خلال مدة يناير – مايو العام الحالي بلغ 16 ألفا و766 طن.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة مسحوق السكر المصدر خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 7 ملايين و41 ألف دولار.

    يذكر أن حجم مسحوق السكر المصدر من البلد في الفترة ذاتها من العام الماضي كان 16 ألفا و139 طن بكلفة 9 ملايين و769 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ : تصدير نحو 17 طنا من مسحوق السكر خلال خمسة أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٠٨]
    تجاوز حجم عمليات تجارية في أذربيجان منذ بدء العام عن 4ر14 مليار دولار
    ١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٤٦]
    زيادة صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات
    ١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٤٦]
    أذربيجان تصدر 580 طن من الشاي خلال يناير – مايو
    ١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٤٣]
    صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 447.2 مليون دولار هذا العام
    تصدير نحو 17 طنا من مسحوق السكر خلال خمسة أشهر