تصدير نحو 17 طنا من مسحوق السكر خلال خمسة أشهر

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

قالت هيئة الجمارك إن حجم صادرات البلد من مسحوق السكر خلال مدة يناير – مايو العام الحالي بلغ 16 ألفا و766 طن.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة مسحوق السكر المصدر خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 7 ملايين و41 ألف دولار.

يذكر أن حجم مسحوق السكر المصدر من البلد في الفترة ذاتها من العام الماضي كان 16 ألفا و139 طن بكلفة 9 ملايين و769 ألف دولار.