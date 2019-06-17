تصدير نحو 17 طنا من مسحوق السكر خلال خمسة أشهر
AzerTAg.az
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٤٧]
باكو، 17 يونيو، أذرتاج
قالت هيئة الجمارك إن حجم صادرات البلد من مسحوق السكر خلال مدة يناير – مايو العام الحالي بلغ 16 ألفا و766 طن.
أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة مسحوق السكر المصدر خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 7 ملايين و41 ألف دولار.
يذكر أن حجم مسحوق السكر المصدر من البلد في الفترة ذاتها من العام الماضي كان 16 ألفا و139 طن بكلفة 9 ملايين و769 ألف دولار.
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