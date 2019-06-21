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    الرئيسة الجورجية تقطع زيارتها لبيلاروس وتعود الى الوطن بسبب أعمال الشغب

    ٢١.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٠٢]

    تبيليسي، 21 يونيو (أذرتاج).

    قطعت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي زيارتها لبيلاروس وعادت الى الوطن بسبب أعمال الشغب والمناوشات التي شهدتها العاصمة تبيليسي أمس.

    أفادت وكالة أذرتاج انه كان من المقرر لقاؤها مع رئيس الوزراء البيلاروسي سيرغي روماس صباح اليوم. لكن الصحفيين علموا ان اللقاء ألغي. وسبب زيارة منسك كان المشاركة في افتتاح النسخة الثانية للألعاب الرياضية الأوروبية في منسك.

    نظمت أمس في تبيليسي مظاهرات حاشدة احتجاجا على زيارة الوفد البرلماني الروسي الى جورجيا. حاول المتظاهرون الدخول في مبنى البرلمان. ووقعت مناوشات واشتباكات بين أفراد الشرطة والمتظاهرين، الأمر الذي أدى الى وقوع إصابات في كلا الجانبين.

    جاء وزير الداخلية الجورجي جيورجي قاخاريا إلى مكان البرلمان وناشد المتظاهرين إلى الهدوء واصفا الأحداث بأعمال العنف ضد ممثلي الحكومة.

    واعلن زعماء المعارضة الجورجية ان المعارضة تتهيأ للتظاهر السلمي الآخر في ليلة اليوم.

    AZERTAG.AZ : الرئيسة الجورجية تقطع زيارتها لبيلاروس وتعود الى الوطن بسبب أعمال الشغب
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