رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكي نائبا عاما للبلد
AzerTAg.az
٢١.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٠٦]
طشقند، 21 يونيو (أذرتاج).
أعفى رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيايف النائب العام للبلد اوتوبيك مورادوف عن منصبه.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس مجلس الشيوخ الاوزبكي نعمة الله يولداشيف عين نائبا عاما لجمهورية أوزبكستان.
تولى نعمة الله يولداشيف مناصب عدة في النيابة فيما قبل. وكان وكيل النائب العام الاوزبكي ووزير العدل فيما قبل. وانتخب رئيسا لمجلس الشيوخ في عام 2015.
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