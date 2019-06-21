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    اقتصاد


    بحث المسائل التمهيدية لجلسة الجنة المشتركة الأذربيجانية السويسرية

    ٢١.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢٧]

    برن، 21 يونيو، أذرتاج

    التقت سفيرة أذربيجان لدى الاتحاد السويسري خانم ابراهيموفا بالمندوب المشارك في رئاسة اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة جمهورية أذربيجان والمجلس الاتحادي السويسري أرفين بولينقير.

    أفادت أذرتاج أن اللقاء شهد التعبير عن الامتنان من تطور العلاقات والزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

    وأفادت السفيرة ابراهيموفا أن الجهود نحو المزيد من توسيع العلاقات التجارية الاقتصادية وفي المجالات الأخرى جارية مبلغة تخطيط زيارة وفد اقتصادي من أذربيجان إلى سويسرا.

    وبحث الجانبان في اللقاء كذلك مسائل تطوير التعاون في مختلف المجالات وتوسيع الاطار التعاقدي القانوني والسعي إلى رفع حجم التبادل التجاري والمسائل التمهيدية لجلسة قادمة من المقرر عقدها في 28 يونيو للجنة الحكومية الدولية المشتركة.

    واكد ارفين بولينقير على اهتمامه بالمزيد من تطوير العلاقات مع أذربيجان مفيدا أن اللجنة الحكومية الدولية زادت جهودها لذلك.

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    بحث المسائل التمهيدية لجلسة الجنة المشتركة الأذربيجانية السويسرية