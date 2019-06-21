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    النواب والموظفون غادروا مبنى البرلمان الجورجي

    ٢١.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢٩]

    تبيليسي، 21 يونيو (أذرتاج).

    غادر النواب والموظفون مبنى البرلمان الجورجي بعد تلقيهم تحذيرا من وزارة الداخلية الجورجية.

    كما غادر الصحفيون مبنى البرلمان.

    يذكر ان المعارضة الجورجية استأنفت اليوم مظاهرات احتجاجية امام مبنى البرلمان.

    AZERTAG.AZ :النواب والموظفون غادروا مبنى البرلمان الجورجي
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