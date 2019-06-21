أردوغان ينصل هاتفيا بالرئيس علييف

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

اتصل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في 21 يونيو اليوم بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف هاتفيا.

أفادت أذرتاج عن بيان المكتب الإعلامي للرئيس أن رئيسي الدولتين اعربا عن الارتياح من التطور الناجح لعلاقات الصداقة والأخوة في جميع المجالات مؤكدين على يقينهما من استمرار تعزز العلاقات.

كما بحث رئيسا أذربيجان وتركيا آفاق العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.