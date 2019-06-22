حفل افتتاح رسمي للألعاب الأوروبية الثانية في مينسك

مينسك، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

شهدت العاصمة البيلاروسية مينسك مراسم افتتاح رسمي لدورة الألعاب الأوروبية الثانية.

أفادت وكالة أذرتاج أن حفل الافتتاح الرسمي للتظاهرة القارية متعدد الرياضات أقيم في ملعب دينامو بالعاصمة مينسك وستجري كل المسابقات حتى 30 يونيو الجاري.

كما شارك في مراسم افتتاح الألعاب الأوروبية الثانية رؤساء الدول والحكومات ومن جملتهم النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب أيوبوف ورئيس المجلس الوطني الأذربيجاني أوقتاي أسدوف ونائب رئيس مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا ووزير الشباب والرياضة آزاد رحيموف ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية جنكيز حسينزاده.

ويشارك في الدورة أكثر من 4 آلاف رياضي من 50 دولة سيتنافسون على 200 مجموعة في 15 نوع رياضي.

وسيتم خلال اليوم الأول من التظاهرة التنافس في رياضة كرة السلة الثلاثية والملاكمة والرماية.

فيما سيتنافس الرياضيون خلال اليوم الثاني في الألعاب الرياضية الحرة البهلوانية وسباق الدراجات (سباق النساء على الطريق السريع) والجمباز الفني بكل أنواعه والجودو (سيدات 48 كلغ و52 كلغ و57 كلغ ورجال 60 كلغ و 66 كلغ) والرماية (منافسة جماعية).

وجرت الألعاب الأوروبية الأولى في عام 2015 في باكو (أذربيجان)

وتربعت روسيا على صدارة قائمة الميداليات في دورة باكو بـ164 ميدالية، 79 ذهبية و40 فضية و45 برونزية. واحتلت بيلاروس مرتبة سابعة بـ43 ميدالية، 10 ذهبية و11 فضية و22 برونزية.