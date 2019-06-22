طشقند، 22 يونيو (أذرتاج).

يوجد في حوالي 3 آلاف أوزبكي في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان المفتي عثمانخان عليموف في حديثه مع الصحفيين.

قال إن الحكومة الأوزبكية أعادت 156 امرأة وطفل أوزبكي من منطقة النزاع الى الوطن في 30 مايو. ستستمر عملية الاستعادة المرحلية لحوالي 3 آلاف مواطن اوزبكي معظمهم هم النساء والأطفال محتجزين في منطقة النزاع الى ارض الوطن.

أضاف المفتي ان العائدين من هذه المنطقة يتم توطينهم في منتجعات بولاية طشقند، يتم فحصهم الطبي والنفسي.