طيران "آيروفلوت" الروسية توقف رحلات الى جورجيا
AzerTAg.az
٢٢.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٠٠]
باكو، 22 يونيو (أذرتاج).
أعلنت شركة طيران "آيروفلوت" الروسية وقفها لرحلات جوية الى جورجيا ابتداء من 8 يوليو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية للانباء ان الشركة تقترح للركاب الذين اشتروا تذاكر السفر لهذا اليوم وما بعده تعديلها الى التواريخ السابقة او استرجاعها بالكامل.
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