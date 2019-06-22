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    طيران "آيروفلوت" الروسية توقف رحلات الى جورجيا

    ٢٢.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٠٠]

    باكو، 22 يونيو (أذرتاج).

    أعلنت شركة طيران "آيروفلوت" الروسية وقفها لرحلات جوية الى جورجيا ابتداء من 8 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية للانباء ان الشركة تقترح للركاب الذين اشتروا تذاكر السفر لهذا اليوم وما بعده تعديلها الى التواريخ السابقة او استرجاعها بالكامل.

    AZERTAG.AZ :طيران "آيروفلوت" الروسية توقف رحلات الى جورجيا
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