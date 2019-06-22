طيران "آيروفلوت" الروسية توقف رحلات الى جورجيا

باكو، 22 يونيو (أذرتاج).

أعلنت شركة طيران "آيروفلوت" الروسية وقفها لرحلات جوية الى جورجيا ابتداء من 8 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية للانباء ان الشركة تقترح للركاب الذين اشتروا تذاكر السفر لهذا اليوم وما بعده تعديلها الى التواريخ السابقة او استرجاعها بالكامل.