روسيا وكرواتيا تسهلان نظام الفيزا
AzerTAg.az
٢٢.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
موسكو، 22 يونيو (أذرتاج).
اتفقت روسيا وكرواتيا على تسهيل إجراءات تأشيرة الفيزا بينهما.
أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اتفقا على السفر بدون فيزا لطواقم الطائرات والسفن وفرق الإنقاذ وأصحاب جوازات سفر خدمة، إلى جانب المقيمين في البلدين وموظفي السلك الدبلوماسية.
يسمح هذا التعديل لهؤلاء الأشخاص بالإقامة في البلد لمدة 90 يوما.
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