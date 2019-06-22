منسك 2019: مصارعا السامبو الأذربيجانيان يحصدان برونزيتين

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

حصد مصارعا سامبو اذربيجانيان برونزيتين في اليوم الأول لمنافسات مصارعة السامبو ضمن النسخة الثانية من دورة ألعاب أوروبا المنظمة في منسك عاصمة بلاروس 22 يونيو اليوم.

أفادت أذرتاج أن صاحبي الميداليتين هما مهمان خليلوف 57 كغ وأميل حسنوف 68 كغ.

ورغم خسارة خليلوف امام البلاروسي بوردزا في ربع النهائي فانه سحق منافسه الأرميني مانوكيان من اجل البرونزية بحساب 9-1.

واما حسنوف فانتصر على الروماني جولت سوكي في ربع النهائي وخسر امام الجورجي ليلواشفيلي في نصف النهائي حتى تغلب على البلغاري ايفانوف من اجل البرونزية.