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    سلسلة الزلازل تضرب بابوا غينيا الجديدة

    ٢٤.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٥‎٧]

    طوكيو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ضربت سلسلة الزلازل بقوات 6.1 و5.2 و5.1 درجات على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 22 كيلومترا وكان مركز الزلزال على بعد 233 كيلومتر من جنوب غرب مدينة أبيبورا.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :سلسلة الزلازل تضرب بابوا غينيا الجديدة
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