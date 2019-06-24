نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا تلتقي وكيل الأمين للأمم المتحدة
AzerTAg.az
٢٤.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٠١]
باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
التقت نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى السيدة مهربان علييفا اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليو زنمين من.
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