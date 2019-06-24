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    نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا تلتقي وكيل الأمين للأمم المتحدة

    ٢٤.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٠١]

    باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقت نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى السيدة مهربان علييفا اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليو زنمين من.

    AZERTAG.AZ :نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا تلتقي وكيل الأمين للأمم المتحدة
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    نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا تلتقي وكيل الأمين للأمم المتحدة نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا تلتقي وكيل الأمين للأمم المتحدة نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا تلتقي وكيل الأمين للأمم المتحدة