باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج) التقت نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى السيدة مهربان علييفا اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليو زنمين من.

AZERTAG.AZ : نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا تلتقي وكيل الأمين للأمم المتحدة

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده