باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج) وصل رئيس وزراء الجبل الأسود دوكو ماركوفيتش إلى أذربيجان في زيارة رسمية في 23 يونيو. أفادت أذرتاج أنه اصطف حرس الشرف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الضيف الرفيع. وكان في استقبال رئيس وزراء الجبل الأسود نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني علي حسنوف ومسؤولون آخرون.

AZERTAG.AZ : رئيس وزراء الجبل الأسود يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

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