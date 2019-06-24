باكو، 24 يونيو، أذرتاج

بدأت فعاليات منتدى الخدمات العامة للأمم المتحدة بتنظيم مشترك عن جانب منظمة الأمم المتحدة والوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني أصان خدمة في باكو لدى مركز حيدر علييف 24 يونيو حزيران اليوم.

أفادت أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا شاركت في حفل افتتاح المنتدى.

ألقت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا كلمة في المنتدى.

ثم خطب نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليو جنمين.

ثم قدم ليو جنمين للنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا جائزة خاصة للأمم المتحدة في مجال تنمية الخدمات العامة بتطبيق الإدارة الرقمية في البلد.

ثم خطب في المنتدى رئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس عُلْوي مهدييف ورئيس جامعة قونادارما الإندونيسية نائب رئيس رابطة الجامعات الخاصة الأستاذة السيدة إئكو سري مارجيانتي.

يستهدف المنتدى المنعقد منذ 2003م تكريسا ليوم 23 يونيو يوم الخدمات العامة للأمم المتحدة الى مناقشة مسائل ملحة في مجال الإدارة العامة ونماذج متقدمة للخدمات العامة والابتكارات فيه وتبادل الخبرات المتقدمة بين الدول.

ويشارك في المنتدى أكثر من 500 ممثل عن أكثر من 190 بلد بينهم وزراء الخدمات العامة ورؤساء أجهزة الإدارة المحلية والعامة والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص.

وتضم فعاليات أول منتدى للأمم المتحدة في البلد عقد دورات عامة وندوات على 9 مواضيع مختلفة و4 جلسات موازية بجانب حفل تقديم جوائز على فائزين في التميز في مجال الخدمات العامة على 5 تصانيف وتخطيط توقيع اتفاقيات على تعاون بين الوكالة الحكومية وعدد من المؤسسات الخارجية.