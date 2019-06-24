رئيس وزراء الجبل الأسود يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
AzerTAg.az
٢٤.٠٦.٢٠١٩ [١٣:١٦]
باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
قام اليوم رئيس وزراء الجبل الأسود دوكو ماركوفيتش بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس وزراء الجبل الأسود زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".
ثم شاهد الضيف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت لهم معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.
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