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    سياسة


    وزارة الدفاع: خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار بشكل متقطع

    ٢٤.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٣٢]

    باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية خرقت وقف إطلاق النار بشكل متقطع خلال اليوم على خط الجبهة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار بشكل متقطع
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