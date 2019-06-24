إجراء المراقبة في خط الجبهة

باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

يخطط في 25 يونيو / حزيران إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة أغدام الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي سايمون تيلر وأوقنين يوفيج وممثل مجموعة التخطيط رفيعة المستوى لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي العقيد هاري أوكونور.

وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنجي كاسبشيك ومساعدون الميدانيون ميخايل أولارو وقينادي بتريكا ومارتين شوستر وممثل مجموعة التخطيط رفيعة المستوى لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي العقيد رالف بوشارد.