أذربيجان تستعد لتصدير منسوجات إلى بولندا

وارسو، 24 يونيو (أذرتاج).

تنوي أذربيجان تصدير المنسوجات المحلية الصنع الى بولندا.

أفادت وكالة أذرتاج ان المبعوث الاذربيجاني التجاري في بولندا نعمت ناغدعلييف قال ان الطرفين يجريان حاليا المحادثات في هذا المجال.

وأشار المبعوث الى ان في السوق البولندا طلب كبير على المنسوجات. وأذربيجان شريك اقتصادي موثوق بها لبولندا. يتوقع تطوير العلاقات بين معمل النسيج في باكو مع شركائه في بولندا.