توقيع اتفاقية شراكة بين الخطوط الجوية الأذربيجانية ولجنة عمليات باكو 2019م مهرجان أوروبا الأولمبي الصيفي للشباب

باكو، 24 يونيو، أذرتاج

وقع رئيس شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية للطيران المدني أذال جهانكير عسكروف ووزير الشباب والرياضة أزاد رحيموف على اتفاقية شراكة رسمية بين أذال ولجنة عمليات باكو 2019م مهرجان أوروبا الأولمبي الصيفي للشباب.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير رحيموف أشار إلى أهمية كبيرة للاتفاقية مفيدا "التعرف إلى أذربيجان يبدأ من لحظة ركوب ضيوف على متن الطائرة ونريد أن تكون انطباعات أولى حول الوطن الغالي لدى رياضيين وطواقم فنية وهواة ومشجعين وافدين إلى البلد جيدة جدا وأحدي المسائل الأهم لاجل ذلك هو الأمن ونحن على يقين من أن أذال تفي بهذا العمل ذي المسؤولية العالية وتقديم خدماتها لضيوف الوطن باعلى مستويات."

وقال رئيس أذال عسكروف إن الشركة لها تجربة كبيرة في مجال خدمة ضيوف البلد المشاركين في فعاليات دولية مهيبة بما فيه ألعاب أوروبا والفورمولا واحد والعاب التضامن الإسلامي ونهائي دوري أوروبا لكرة القدم وغيرها من الفعاليات الرياضية.

يذكر أن أذربيجان تستقبل اكثر من 3600 رياضي وأعضاء طواقم فنية يشاركون في المهرجان المذكور في باكو فترة 21-27 يوليو تموز القادم في 10 أنواع رياضة مثل الجمباز والعاب القوى وكرة السلة وركوب الدراجة وكرة اليد والجودو والسباحة وكرة الطاولة وكرة الطائرة والمصارعة على 12 ملعبا وأرينا يقدم فيها اكثر من 2500 متطوع خدمات.