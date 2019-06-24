رئيس الوزراء يستقبل نظيره من الجبل الأسود

باكو، 24 يونيو، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني نوروز محمدوف في 24 يونيو اليوم نظيره من الجبل الأسود دوشكو ماركوفيتش.

أفادت أذرتاج أن رئيسي الوزراء لأذربيجان والجبل الأسود التقى على انفراد أولا.

ثم استمر اللقاء بحضور وفدي البلدين.

وتحدث رئيس الوزراء محمدوف عن علاقات الصداقة بين أذربيجان والجبل الأسود مؤكدا على إقامة علاقات جيدة بين البلدين. وقال إن أذربيجان تعير أهمية خاصة لتطوير العلاقات مع الجبل الأسود دائما: "اعتبر أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى لها دور خاص في تطور العلاقات والبتة نتيجة هذه الزيارات والمفاوضات المقامة توجد اليوم علاقات تعاون مثمرة في مختلف قطاعات الاقتصاد بين البلدين بما فيه الاستثمارات المتبادلة ويجب أن نوسع هذه العلاقات في المستقبل وتساهم زيارتكم هذه في تطوير هذه العلاقات أيضا."

وأشار نوروز محمدوف إلى بقاء إقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني والمحافظات السبع المطلة عليه تحت الاحتلال الأرميني طوال السنوات العديدة مشددا على ضرورة حل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي وعلى أساس وثيقة هلسنكي الختامية وسلامة أراضي أذربيجان.

وعبر رئيس الوزراء دوشكو ماركوفيتش عن الامتنان من زيارة أذربيجان مؤكدا على وجود علاقات جيدة بين أذربيجان والجبل الأسود: "الجبل الأسود بلد صغير ولنا علاقات الصداقة مع عدد كبير من البلاد. وبعض من هذه العلاقات ومن ضمنها العلاقات مع أذربيجان تحمل بالغ الأهمية بالنسبة لنا."

وتبادل الجانبان في اللقاء الآراء ووجهات نظر حول فرص توسيع التعاون في مجالات الطاقة والسياحة والانشاء والنقل وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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وأقيمت في 24 يونيو اليوم مأدبة غداء رسمي على شرف رئيس الوزراء من الجبل الأسود دوشكو ماركوفيتش باسم نظيره الأذربيجاني نوروز محمدوف.