آخر الأحداث في الشرق الأوسط تؤثر على أسعار النفط

باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تتسبب الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار النفط.

أفادت وكالة أذرتاج أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران على خلفية التوترات بينها والولايات المتحدة أدى إلى توصل سعر "الذهب الأسود" الى أعلى معدل زيادة أسبوعية منذ نهاية عام 2016.

يذكر أن أسعار النفط في منتصف يونيو انخفضت إلى أدنى مستوى لها في الأشهر الخمسة الماضية. لكن ارتفع سعر "الذهب الأسود" بمقدار 3-4 دولار خلال الأسبوع الماضي.

في الوقت الحاضر، تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 65.49 دولارا في بورصة لندن وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 57.85 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك.