قراباغ يتعاقد مع مهاجم إسباني

باكو، 24 يونيو، أذرتاج

انهى قراباغ أغدام الأذربيجاني لكرة القدم أول صفقة انتقالية له في الموسم الجديد.

أفادت أذرتاج أن النادي تعاقد مع مهاجم خايمه روميرو رودريغيس الإسباني لمدة 3 سنوات وسيرتدي القميص التاسع.

وكان المهاجم الإسباني روميرو قد ارتدى قمصان ألباسيتي وساراقوزا وريال ب وباري واودينيزي الايطاليين.

وقال خايمه روميرو بعد توقيعه على الاتفاقية "إنني مسرور بانتقالي إلى قراباغ أغدام وهذه خبرة جديدة لي وامل في أن يكون كل شيء على ما يرام وطبعا حصلت على معلومات مفصلة حول النادي واعرف اني انتقلت إلى اقوى أندية أذربيجان. وانتظر بفارغ الصبر أن ابدي مهارتي في المباريات وأساعد النادي. ".