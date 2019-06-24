نائب الأمين العام للأمم المتحدة: نموذج "أصان خدمة" مثال جيد للبلدان الأخرى

باكو، 24 يونيو، أذرتاج

قال ليو جنمين إن نموذج "أصان خدمة" الأذربيجاني مثال جيد للبلدان الأخرى.

أفادت أذرتاج عن جنمين نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الذي يشارك حاليا في فعاليات منتدى الخدمات العامة للأمم المتحدة بتنظيم مشترك عن جانب منظمة الأمم المتحدة والوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني أصان خدمة في باكو لدى مركز حيدر علييف 24 يونيو حزيران اليوم قوله إن هذا المنتدى بملعب دورا هاما من حيث تشجيع الخدمات العامة رافعا شكرا للرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا على تنظيم المنتدى بالمستوى العالي وأشاد بفعاليات مراكز "أصان خدمة" الناشطة في أذربيجان. وأضاف أن هذه الخدمات تضمن اتصالا مريحا بين المواطنين والموظفين.

وابلغ أن الأمم المتحدة تشيد بنموذج أصان خدمة الأذربيجاني الناجح بما أن الخدمات العامة المثمرة التي تقترح بها "أصان خدمة" تلعب دورا مهما في التوصل إلى أغراض التنمية المستدامة لعام 2030م من خلال التحولات الابتكارية وأن العلاقات بين الدولة والمواطنين المتشكلة نتيجة هذه الخدمة العامة نموذج جيد للبلدان الأخرى أيضا.

وشدد جنمين على تأييد الأمم المتحدة بجميع مساعي أذربيجان الرامية إلى التوصل إلى أغراض التنمية المستدامة عام 2030م مع عزمها على التعاون مع البلد.